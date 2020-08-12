До 25 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 13 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, местами — плюс 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17-23, по юго-западу до 25 градусов тепла.

Белта