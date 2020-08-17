До 30 градусов жары ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса продолжат сегодня формировать сухую погоду в Беларуси. По-прежнему повсеместно отмечается огромный дефицит осадков. В некоторых районах за прошедшие дни августа ни разу не было дождя», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 18 августа, ожидается изменение в характере погоды. Атмосферное давление начнет медленно падать, с района Карпат в северо-восточном направлении станет смещаться фронтальный раздел. Ночью по юго-западу, днем во многих районах Брестской, Гродненской и Минской областей и местами на остальной территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов, по Могилевской, Гомельской и юго-востоку Брестской области — плюс 28-30.

В среду, 19 августа, под влиянием фронтального раздела на большей части территории страны ожидаются грозовые дожди различной интенсивности. В отдельных районах есть вероятность сильных дождей. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов, по югу — плюс 26-29.

В четверг, 20 августа, влияние фронтального раздела ослабеет, дождей станет меньше. Местами, преимущественно по юго-востоку страны, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, по югу — до плюс 18. Днем будет 21-26 градусов, по юго-востоку Гомельской области — плюс 27-29.

В пятницу, 21 августа, атмосферное давление вырастет, во многих районах обойдется без осадков. Лишь местами по юго-востоку страны возможны небольшие кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов. Днем будет 20-27 градусов, по юго-западу — до плюс 29.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные погоду будет формировать антициклон. Под его защитой будет в основном без осадков и по-летнему тепло.

Белта