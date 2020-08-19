До 30 градусов жары ожидается по югу Беларуси 20 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах сильные дожди. Местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 18-24 градуса тепла, по югу — плюс 25-30.

Белта