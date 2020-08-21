Единую образовательную платформу дистанционного обучения планируют внедрить в Беларуси в начале 2021/2022 учебного года, сообщил сегодня журналистам на августовском педсовете работников образования Гомельской области министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пандемия подсказала, надо ускоряться в вопросах дистанционного обучения. И сейчас мы активно работаем над единой образовательной платформой, которая должна быть презентована к концу этого календарного года. Планируется, что полномасштабно она заработает со следующего учебного года», — рассказал министр.

На платформе будут представлены наработки в том числе из регионов. «Мы предложили областям рассказать о лучшем опыте учителей, который есть, записать видеоуроки, внести свои предложения, что бы они хотели видеть на этой платформе», — отметил министр. Например, некоторые элементы для будущего ресурса увидели и на выставке, которая работала сегодня на августовском педсовете в Речице.

Сейчас поступающая информация аккумулируется в Национальном институте образования. «В результате мы должны получить платформу, которая будет работать независимо от функционирования школы», — добавил руководитель ведомства.

Он обратил внимание, что дети болели и до пандемии, по различным причинам пропускали занятия. «Ситуации были разные. Платформа позволит ребенку посмотреть те уроки, которые проходят школьники в определенный момент, ведь у нас выстроена единая методическая система, структура», — пояснил министр.

На совещании Игорь Карпенко поблагодарил педагогов региона за то, что они включились в разработку нового ресурса. «И хотя я убежден в том, что никакая дистанционная платформа не заменит классно-урочную систему, то прямое, живое общение, которое необходимо в учреждениях образования, думаю, эту работу с вашей помощью мы завершим к концу этого года, сможем ее презентовать и затем после ознакомления все смогут высказать свои замечания», — сказал он.

Предполагается, что платформа станет дополнением к образовательному процессу, а также своеобразным подспорьем для молодых специалистов.

БелТА