Картину голландского художника золотого века Франса Халса (1582-1666) «Два смеющихся мальчика с кружкой пива», созданную в 1626-1627 годах, украли из музея в городе Лердам. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL, передает ТАСС.

По информации канала, «кража была осуществлена после трех часов утра по местному времени в ночь со вторника на среду». Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину.

Картину похищают уже в третий раз. Перед этим ее похищали в 1998 и 2011 годах. В первом случае картина была найдена через три года, во втором — спустя шесть месяцев.

По информации RTL, картина была временно позаимствована музеем Хофьи ван Арден у музея Бойманса — ван Бёнинген в Роттердаме.

Белта