В нынешнем информационном потоке даже официальные каналы в Viber и Telegram способствуют разобщению белорусов. В тему вникал журналист «Гомельскай праўды».

Под каким флагом

«Друзья!! Наша группа в Viber подверглась нападкам со стороны провокаторов. Ведутся технические работы по решению этого вопроса. А пока что – все сюда!» – написал администратор группы «За Стабильную, Цветущую РБ» в Telegram. Аналогичное сообщество в Viber действительно заблокировано – сейчас вступить в него невозможно, выбивает ошибку. Шесть дней назад мы также обратились в техподдержку Viber, чтобы узнать причину блокировки. Пока никто не ответил.

Сказать, почему доступ к сообществу закрыт, сложно. Администратор полагает, это связано с жалобами. Их может отправить любой пользователь, для чего нужно указать причину. Вариантов несколько: «Пропаганда насилия», «Оскорбительный контент», «Обнаженная натура», «Нарушение авторских прав», «Риск для жизни», «Хочу выйти из сообщества», «Другая». Далее жалобу рассматривают некоторое время и принимают решение.

Но что публикуют участники группы «За Стабильную, Цветущую РБ»? Чем они мог­ли насолить другим пользователям? В сообщениях люди высказывают опасения из-за ситуации в Беларуси: «Нельзя останавливать производство. Не надо путать политическую борьбу с экономическим разорением страны!», «Как хорошо, что мы тут все собрались! Мы сила, нас 80%. Страну не отдадим», – говорится в некоторых постах. Обмениваются патриотическими видеоклипами, актуальными новостями, афишами. В сообществе много фото. Одно из последних – мужчина вышел на площадь Ленина в Гомеле с национальным флагом Беларуси. Есть видео с митингов в поддержку мира и спокойствия в Беларуси. Казалось бы, что здесь плохого? Тем не менее группа заблокирована.

В Viber и Telegram есть официальные сообщества этих мессенджеров в Беларуси. Они отмечены синей галочкой. В обеих группах без стеснения публикуют бело-красно-белые флаги. В объединении в Telegram и вовсе поставили эти цвета на главную иконку, а последнее сообщение – это стикер от сторонников «Верым! Можам! Переможам!». К тому же там провели опрос «За кого вы голосовали на выборах президента Республики Беларусь?». Победу у них предсказуемо одержала Тихановская. Хотя совершенно очевидно, на серьезный соцопрос претендовать это не может. Вряд ли в нем участвовали те же пенсионеры. «Тестируем опрос, в котором за часть вариантов могут проголосовать только пользователи из Беларуси», говорится в сообществе. Может показаться, что имелась в виду графа «Я не из Беларуси». Но белорусы сбрасывали скриншоты – абоненты отечественных сотовых операторов не могли выбрать вариант за Александра Лукашенко. В общем нейтральностью и каким-то мало-мальским приличием от официального Telegram даже не веет.

Каналы в Telegram умышленно разжигают ненависть

Теперь уже понятно, что в мессенджере большинство каналов не стремится показывать объективную картинку, а открыто поддерживает протесты, сторонников так называемого Координационного совета. Иногда умышленно разжигают ненависть среди белорусов, придавая новостям нужный окрас, при том что некоторые каналы позиционируют себя исключительно как новостные.

Большинство таких сообществ строит работу просто: предлагают читателям присылать видео, фото и другие сообщения или пересылают контент «независимых СМИ или каналов». Сообщество «Беларусь головного мозга» с 9 по 13 августа выросло на 200 тысяч подписчиков – увеличило аудиторию вдвое (по данным by.tgstat.com). Они публиковали фото и видео с акций протеста. Иногда сопровождали это эмоциональными комментариями с непроверенной информацией и оценкой: «Автозак сбил протестующего в Минске. Лежачего начали закидывать светошумовыми гранатами! Диктатор пошел на убийство!». Выводы сделали, мягко говоря, громкие. На опубликованных видео и фото отчетливо видно, как молодой человек проехал какое-то время на автомобиле правоохранителей (зацепился за кабину), а затем слетел и упал на асфальт. Получается, в сообщении явная ложь. Человека не сбили – он слетел, но еще более вопиющий случай – информация об убийстве. Это откровенный фейк. С чего администратор канала взял, что парень погиб? Нет ни ссылки на очевидцев или СМИ, вообще никаких подтверждений. Напомним, позже станет известно (уже официально), что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Мужчина сор­вался, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, сотрясением головного мозга, ушибом нижней губы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения – в крови было 2,31 промилле.

Или другой пример – резкая смена вектора. Вначале в группах информировали о коронавирусе, а теперь об обстановке в стране. Virus Belarus Live начал работу 24 марта, но уже 21 июля там пуб­ликуют пять принципов предвыборной кампании Светланы Тихановской. Затем появились сообщения «Вероника Цепкало норм задвигает», анонсы митингов Тихановской, мемы про 3%, фейки о том, что Президент Беларуси экстренно госпитализирован. К слову, сейчас у них 53 тысячи подписчиков, а рек­ламный пост стоит 85 долларов.

«Трактор лечит» создан 16 марта. Сценарий тот же – вначале писали о COVID-19: фото­графии обедов, палат в больницах. А сейчас публикуют тех, кто ходит на митинги в поддержку мира, спокойствия, называют их – «глуховатыми, слеповатыми, и плохо соображающими». Также призывают людей выходить на площади, начинать забастовку. Для администраторов таких каналов это способ заработка – рекламу продают от 15 до 170 долларов за пост, в зависимости от охвата. И это далеко не в самых популярных сообществах – до 220 тысяч подписчиков.

У кого самые высокие рейтинги

Ответ очевидный – NEXTA Live (более 2 миллионов подписчиков, при этом не все из них белорусы) и NEXTA (760 тысяч). Автор (находится за границей, в Варшаве) в интервью журналистам говорит, что бережет репутацию канала, например, не публикует сомнительную рекламу, в том числе политическую. На деле призывает к забастовкам на заводах, выводит людей на площади, провоцирует на столк­новения с силовиками. Многих пользователей уже раздражает такой агрессивный контент, они призывают не читать его и блокировать сообщения.

NEXTA Live публикует непроверенную информацию. Только МВД Беларуси разоблачило целый ряд фейков NEXTA. Например, в одном из случаев авторы написали: «Как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака… Кажется, первая кровь уже пролилась». На самом деле, на несанкционированной акции участника на велосипеде остановили сотрудники милиции. Внезапно мужчине стало плохо – медики сделали укол и увезли его на скорой помощи. Когда пациента доставили в больницу, он сказал, что с ним все хорошо и ушел в неизвестном направлении, проинформировала пресс-служба МВД.

Некоторые пользователи из Сети жалуются на одностороннее освещение событий в государственных СМИ, но не видят куда большей ангажированности оппозиционных телеграм-каналов. Задача журналиста – информировать, а не навязывать свое мнение. А что мы видим у NEXTA и других аналогичных каналов? Зачастую прямое манипулирование людьми. Есть цель (смена власти), чтобы ее достичь формируется соответствующая информационная повестка. Главный тезис – это крах нынешней системы и беспредел в стране. Например, показывают массовые избиения. Никто не спорит, что к некоторым была применена излишняя сила, но альтернативные каналы ни слова не писали о провокациях со стороны протестующих, о камнях и коктейлях Молотова, которые бросали в милицию, или автомобилях, въезжавших в правоохранителей.

Еще одна жаркая тема – отдельные силовики, которые начали сжигать или выбрасывать форму. Одним из первых в Instagram это сделал пользователь artembelinovich. Он выбросил берет (в комментариях пишут, что он старого образца, на нем символика СССР) со словами, что братства спецназа в Беларуси больше нет. При этом мужчина на своей странице пишет, что он «Русский тренер в Берлине». Как это понимать? Еще один пример – бывший инспектор ГАИ из Борисова сжег свою форму, якобы после событий в Минске. В МВД объяснили, что мужчину уволили еще в 2004 году за нарушение служебной дисциплины.

Также NEXTA продолжает подпитывать настроение читателей постами типа «Победа близко», призывает подрывать экономику – (21 августа) снимать деньги с банковских депозитов (прежде всего валютных), покупать валюту и не оплачивать жировку, а предпринимателям советует задерживать налоги, поставку товаров. Интернет-провокаторы сами говорят, что хотят ослабить рубль (якобы люди получат возможность меньше платить по кредитам), а также перестать финансировать государственные органы. Сейчас курс растет, а авторы телеграм-каналов подливают масла в огонь: публикуют очереди в банки и сообщают о нехватке долларов. Такие новости всплывают периодически – последняя опубликована 24 августа: «Понедельник начинается с очередей в банках с целью купить валюту. По словам одного из наших подписчиков, очередь выстраивается ещё до открытия банка. Несмотря на то что он был вторым, валюту купить так и не удалось».

Провокации в адрес силовиков, призывы к забастовкам на заводах, марши, женщины в белом, валютные махинации, иезуитские советы задерживать налоги… О чем еще деструктивном и самоубийственном для экономики, государства и в конечном итоге для простых белорусов прочитаем в Telegram-каналах?

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