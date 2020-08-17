В это непростое время довольно сложно заставить себя продолжать заниматься спортом. В зал не пойдешь, факторов, препятствующих заниматься дома или выйти на улицу, тоже немало. С другой стороны, многие специалисты утверждают, что тренироваться через силу вредно. Так как привести себя в состояние «хочу, могу и буду заниматься сейчас, а не завтра!» и не обращать внимания на отговорки? Какая мотивация к спорту может помочь? Мы подготовили топ-10 мотиваторов.

1. Преодоление

Нежелание тренироваться периодически возникает у всех. Даже у профессиональных спортсменов высшего ранга отрицательная мотивация к спорту далеко не редкость. Проблему нужно решать быстро и резко – на раз, два, три. Все могут «надеть улыбку и пахать», а тебе слабо? Спортивная злость тебе в помощь! Умойся ледяной водой. Пристально посмотри на себя в зеркало и бодрым пружинящим шагом, напевая любимый мотивчик, вперед на тренинг!

2. Долой хандру и плохое настроение

Физическая нагрузка – один из лучших антидепрессантов. Это утверждение психологов не голословно. Но, поднимая настроение тренировкой, прислушивайся к себе и не забудь взять в помощники любимое музыкальное сопровождение.

3. Ни шагу назад

Будь меркантильной «спортивной жадиной». Речь идет не о клубной абонплате. Спортивные нагрузки эффективны, когда они регулярны. Дашь слабину один раз, потом второй – и лень выбьет тебя из привычного графика на месяцы. Прощай достигнутые результаты.

4. Затраты, продлевающие жизнь

Грамотно спланированный тренировочный процесс помогает уменьшить процент заболеваемости и сэкономить на походах к врачам.

5. Тренировки – крепкий сон – жизненный успех

Сегодня у тебя плохое настроение и самочувствие, устал(а) от работы, а завтра предстоит важное совещание, деловая встреча или просто надо выглядеть на все 100? Тем более бегом на тренировку! Зачем? За бесплатной и естественной «таблеткой снотворного».

6. Не вечная, но молодость

Результаты недавних исследований сногсшибательны и действительно могут быть мощным мотиватором не прогуливать фитнес-тренировки. Оказывается, регулярные физические нагрузки помогают сохранять длину конечных участков ДНК-хромосом, которые с возрастом неизбежно укорачиваются. Физические упражнения тормозят этот процесс. Это значит, что ты будешь выглядеть моложе, чем не занимающиеся спортом сверстники.

Даже разовая щадящая нагрузка усиливает выработку эндорфинов и других веществ. Это позволяет выглядеть лучше и чувствовать себя моложе в течение 36-48 часов после окончания тренировки.

7. Глядите, чего у меня есть

Хорошим способом заставить себя сходить на тренировку через «не хочу» может быть прием, который требует предварительной подготовки и определенной выдержки. Купи навороченную спортивную форму и прибереги до приступа хандры. Накатила лень? Вот теперь самое время сходить в спортзал и позаниматься в новой форме. Пусть все «умрут от зависти».

8. Выходи в народ

Очень не хочется заниматься? В данном случае нужно выходить на тренировку «в народ». Если это не групповой урок фитнеса или тяга железа в качалке, выход все равно есть. Например, плановую растяжку дома меняй на беговую тренировку.

9. Положительный пример

Последний повод, для некоторых, наверное, будет важнее, чем все предыдущие. Если ты – папа или мама, старший брат или сестра, то, хочешь – не хочешь, должен подавать положительный пример. Конечно, можно поворчать несколько минут, поохать и поахать. Но после собирай волю в кулак и иди тренироваться.

10. Красота – страшная сила, но требует регулярных усилий. Если хочешь быть здоров – тренируйся и обойдешься без докторов! Разве нужна дополнительная мотивация к спорту? Думаю, что нет.

Подготовила

Ирина ШУТОВА