В Беларуси стартует XIV Республиканский конкурс детских и молодежных проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон», сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

Отборочные этапы конкурса пройдут в каждой области и белорусской столице с сентября 2020 года по январь 2021-го. Их итоги подведут в январе — феврале будущего года. Заключительный этап состоится на базе учреждений образования Минской области в марте — апреле 2021 года.

Конкурс проводится в рамках выполнения плана мероприятий по реализации Директивы №3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства». «Энергомарафон» нацелен на формирование у детей и молодежи активной социальной позиции по рациональному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде. Он также призван выявлять и распространять эффективный опыт учреждений образования по организации энергосбережения.

БелТА