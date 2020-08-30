Министерство связи и информатизации 2 сентября выпустит в обращение девять почтовых марок серии «Машиностроение Беларуси», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП «Белпочта».

Это продолжение уже начатой ранее серии. Проект подготовлен в сотрудничестве с ОАО «Минский завод колесных тягачей». Размер марок 40х28 мм. На них изображены тактические и бронеавтомобили, тягачи и шасси МЗКТ. Тираж марок — по 30 тыс. экземпляров. Также марки печатались в малом листе (тираж — 10 тыс.).

Над почтовыми марками работала художник Елена Танкевич, дизайн — Евгении Бедоник.

В день выпуска марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул.Московская, 16) будет проходить специальное гашение на конверте «Первый день».

Белта