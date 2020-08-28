В 2020 году 102 тыс. многодетных семей получат единовременную материальную помощь для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков при посещении многодетной семьи в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

«Традиционно в преддверии нового учебного года государство предоставляет поддержку многодетным, малообеспеченным семьям для подготовки ребят к школе. Единовременная помощь оказывается местными органами власти семьям, которые воспитывают троих и более детей», — сказал замминистра.

Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. Но он не должен превышать 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (1 БПМ — Br256,1). В среднем по стране на одного ребенка выплата составляет Br55.

«Ожидается, что такую помощь получат 102 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 210 тыс. школьников. Общая сумма поддержки будет Br11,5 млн», — добавил Валерий Ковальков.

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми также получают из местных бюджетов государственную адресную социальную помощь. Речь о единовременных пособиях (в среднем Br160) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособиях (Br40). «Такая помощь уже предоставлена 3,5 тыс. семей на сумму почти Br2 млн», — привел оперативные данные замминистра.

Помогают собирать детей в школу и трудовые коллективы по месту работы родителей — в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами. Ожидается, что сумма такой поддержки в этом году составит Br5 млн.

БелТА