Голосование на президентских выборах в Беларуси было хорошо организовано. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Олег Мельниченко, сообщает БЕЛТА.

Наблюдатели МПА СНГ за время досрочного голосования и в основной его день посетили 124 избирательных участка. «Около 6% участков были охвачены международным наблюдением. Было хорошо организовано голосование, четкая работа избирательных комиссий. Каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление, результаты голосования мы не зафиксировали», — сказал Олег Мельниченко.

«Очень приятно, что удивило, что были обеспечены возможности для голосования маломобильных граждан. Везде на участках, где мы присутствовали, были подъемники для колясочников, специально оборудованные для них кабинки для голосования», — добавил координатор миссии.

Он также обратил внимание на то, что на участках обеспечили высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности.

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