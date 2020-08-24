Сегодня очередных лидеров жатвы чествовали в КСУП «Кривск». Заветную тысячу тонн намолотили комбайнеры Михаил Лыскин и Александр Атрощенко.

Аграриев с хорошим результатом поздравили исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Скребец, председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко и руководство сельхозпредприятия. Они поблагодарили хлеборобов за плодотворный труд и высокий профессионализм.

– Уважаемые хлеборобы, немало сил, времени и старания приложено вами, чтобы качественно убрать урожай. Высокие намолоты в районе – это общий успех, в котором ваш весомый вклад, – отметил Николай Скребец.

Как признаются сами аграрии, плох тот комбайнер, который не ставит перед собой цель намолотить тысячу тонн. И хотя в таком тандеме они работают впервые, заветная планка достигнута.

Для помощника комбайнера Александра Атрощенко это первая тысяча в его трудовой биографии. Молодой человек не скрывает чувства гордости, ведь все старания не напрасны. И кто знает, может очередной хлебный каравай на его столе будет испечен из урожая, собранного им.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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