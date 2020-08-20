Мы – за Беларусь! Вместе со своей страной!

Будакошелевцы не остались в стороне важных политических событий. 16 августа в Минске, 18 — в областном центре стали мы единым целым с Гомельщиной и всей Беларусью. А сегодня на центральной площади райцентра Будакошелевщина собралась на мирный митинг «За сильную и процветающую Беларусь».

Руководство района, представители трудовых коллективов, общественность, молодежь, люди разного возраста со всех уголков Буда-Кошелевского района сегодня здесь. С хорошим настроением, улыбками, флажками, плакатами и государственными флагами будакошелевцы стоят в едином строю. Песня «Мой родны кут» в исполнении Андрея Батаева становится лейтмотивом мероприятия.

Наталья Логунова. Фото Ирины Палубец.