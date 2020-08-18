2020 год выдался для нашей страны, мягко говоря, непростым. Особенно обострилась обстановка в день и после выборов президента. На улицах городов произошли события, к которым не было готово наше общество: несанкционированные митинги и массовые столкновения людей друг и другом. Интернет наводнили видеозаписи: на одних — люди бросали в стражей правопорядка коктейли Молотова, камни, плитку, заостренные палки, на других — избитые дубинками люди. И на то, и на другое смотреть равнодушно невозможно.

Уже не секрет, что в авангарде беспорядков были провокаторы, среди них и личности с криминальным прошлым, которым нужно было дать отпор. Что и было сделано силовиками. При этом под раздачу попали и некоторые мирные протестующие. За это уже извинился министр внутренних дел Юрий Караев: «Вот за этих людей, тех, кому досталось, я, как командир, хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески».

Интернет наводнили видеозаписи: на одних — люди бросали в стражей правопорядка коктейли Молотова, камни, плитку, заостренные палки, на других — избитые дубинками люди

Как сообщили в Следственном Комитете Беларуси, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Генпрокуратура заявила, что по каждому факту превышения власти правоохранителями проведут объективную, полную и всестороннюю проверку. Иными словами, те силовики, которые перегнули палку, ответят в соответствии с законом. Справедливого расследования хотят большинство из тех людей, которые сейчас массово выходят на улицы белорусских городов.

Но если ответит одна сторона, то хорошо, чтобы справедливость восторжествовала и в отношении второй. Чтобы получили по закону те, кто занимался травлей правоохранителей в сети, угрожал их женам и детям, разжигал в людях ненависть и злость. Тех, кто сознательно наезжал автомобилем на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Всего в Следственный комитет поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества. У всех силовиков тоже есть родственники, которые переживают за мужей, братьев и отцов, вставших на защиту спокойствия на улицах.

Сейчас в отношении разных групп населения — правоохранителей, военных, судей, учителей, врачей, журналистов, чиновников — в интернете разворачивается настоящая травля. Люди с извращенным представлением о справедливости хотят узурпировать право на истину: выливают потоки ненависти, провоцируют все новые витки жестокости. Разворачивается настоящий «сетевой трибунал», когда тысячи наших соотечественников получают угрозы расправы.

Вечная мудрость — насилие порождает насилие. Сейчас всем нужно остановиться, пережить эмоции и здраво оценить ситуацию. Мы — один народ. Нам нечего делить. И протестующим, и милиционерам — всем жить в одной стране.

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