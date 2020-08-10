На реках Беларуси прогнозируют снижение уровня воды, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В ближайшую пятидневку на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды. На Западной Двине у Витебска и Днепре у Могилева вода опустится ниже отметок, лимитирующих судоходство», — рассказали в Белгидромете.

В период с 6 по 9 августа на реках отмечались колебания уровней воды с тенденцией к понижению. На Соже у Кричева и Славгорода ухудшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 10 августа, на реках наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у Гродно, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева и Славгорода.

Температура воды в реках составляет 16-25 градусов выше нуля, в других водоемах — плюс 21-24 градуса.

Белта