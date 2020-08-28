Не повторяйте наших ошибок. Свое видеообращение белорусам адресовал мэр украинской Горловки Иван Приходько, сообщает БЕЛТА.

«Я сегодня хочу обратиться к своим друзьям, которые живут в Беларуси. Поверьте, их очень много. И через них донести свою мысль, которая меня гложет вот уже 1,5 недели, смотря на то, что происходит у вас в республике. Я не случайно выбрал это место. За моей спиной находится мемориал погибшим жителям города Горловки. В один миг, в одну секунду здесь лишились жизни 22 мирных жителя Горловки. Я хочу донести до вас мысль, что война — это страшно. Если кто-то из вас надеется, что те события, которые сейчас происходят в Беларуси, не приведут к войне, поверьте — это очень наивно», — сказал Иван Приходько.

Мэр Горловки подчеркнул, что искренне любит Беларусь и белорусов. «Меня очень часто спрашивают, за что я люблю Беларусь и белорусский народ. Беларусь сложно не любить, ее людей — добрых, честных, открытых. У меня очень много родственников в Беларуси, которых я просто люблю и обожаю. Но я хочу, чтобы вы поняли: та кучка людей, которая действовала точно так же и на «майдане», которая довела до нищеты, разрухи, голода некогда процветающую Украину, она довела ее до гражданской войны. Западным странам абсолютно не интересна Беларусь, что происходит в самой стране и с ее людьми. Им главное, что будет происходить на территории границы с Россией. Я прошу вас помнить об этом. Не доводите до того, что было на самом деле в Украине. Мы вас очень сильно любим, мы очень сильно переживаем за то, что у вас происходит. Поверьте, мы с вами», — добавил он.