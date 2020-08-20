Пока мы едины — мы непобедимы! Митинг в поддержку мира и согласия в Буда-Кошелеве собрал порядка двух тысяч единомышленников.

На главную сцену района поднимались жители района, желающие высказаться.

Галина МИХАЛЬЦОВА, жительница райцентра:

-Мы разумная, толерантная, терпеливая нация. Мы всегда за мир и согласие. Наш президент – политик с большой буквы. Разве мы можем кому-то отдать нашу страну? Обращаюсь к молодежи – не поддавайтесь, родину не продают. Станем вместе на защиту государства.

Михаил РЫБИК, житель агрогородка Губичи, директор КСУП «Губичи»:

-34 года назад 200 семей Брагинщины приехали на Буда-Кошелевскую землю, которая приняла нас и стала родной. Вы помните развал СССР? В то время я был председателем сельсовета и мне приходилось людям раздавать талоны на сахар, сигареты и другие продукты. А сегодня посмотрите, сколько построено жилья – частных домов, многоэтажек. Посмотрите на сельское хозяйство, на каких комбайнах мы сейчас работаем, на каких фермах получаем молоко. Только слепой может этого не заметить. Нам просто завидуют. Я призываю за родную Беларусь, за мир, возможность спокойно жить и работать. За Беларусь!

Владимир ПЕТРУСЕВ, подполковник, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов:

— Много невзгод выпало на нашу землю – Великая Отечественная война, Чернобыльская трагедия. Но мы всегда были вместе. Нас хотят расколоть, поставить под разные знамена. И наша обязанность сегодня – убедить не разрушать наш общий дом. Я, как гражданин и офицер, выступаю за независимость и мирное решение, всегда был предан белорусскому народу. Люди в погонах- наша опора. Мы должны сплотиться под единым флагом. За Беларусь!

Людмила Ветошкина, уроженка будакошелевщины:

— Больш за трыдцаць гадоў я працую ў галіне культуры і з іх 24 гады ўзначальваю дзіцячую школу мастацтваў. На маіх вачах развівалася і квітнела наша краіна, наша бацькаўшчына. І за тое, што мы маем сёння — стабільнасць, мірнае неба над галавой, чысціню і прыгажосць роднага краю – вялікая ўдзячнасць нашай уладзе, главе нашай дзяржавы…

-Мая краіна! Наш незалежны дом!

Дзе згода, лад і з Бацькам разам

Каштоўнасці краіны зберажом

І міру мір мы скажам!!!

На прыканцы свайго выступлення хачу адзначыць дзяцей, якія пачынаюць свой творчы шлях у такіх школах, як наша і ў дальнейшым — маюць магчымасць прадстаўляць краіну на міжнародных конкурсах і фестывалях.

ЗА ПАДТРЫМКУ ТАЛЕНАВІТАЙ МОЛАДЗІ вялікі дзякуй прэзідэнту!!!

Любовь ГОРОДНАЯ, жительница райцентра:

-Я мама двух замечательных девочек. Но, на самом деле, я считаю себя многодетной мамой, потому что я учитель, и для меня каждый мой ученик — мой ребёнок! Я желаю своим дочкам, своим ученикам жить в стабильной, прекрасной стране, в которой я прожила 31 год. Я считаю, что в нашей стране созданы все условия, чтобы учиться, работать, развиваться и отдыхать. Очень ценю то, что мои дочки БЕСПЛАТНО посещают учреждение образования, ежедневно получают БЕСПЛАТНОЕ питание, ежегодно ездят на оздоровление. Когда болеют мои крошки, мы идём в государственную БЕСПЛАТНУЮ поликлинику с твердой уверенностью в том, что нас вылечат. И нас лечат совершенно БЕСПЛАТНО! Сегодня мне очень больно, что мои соотечественники, некоторые мои друзья не ценят то, что мы имеем. То, что строилось много лет. Если мы потеряем нашу независимость, стабильность, поверьте, вернуть ее будет невозможно. Именно поэтому 9 августа я отдала свой голос за действующую власть! Это мой выбор! Я отдала свой голос за стабильность, за уверенность в завтрашнем дне! За ту страну, в которой уже 8 лет счастливы мои дети! Я за светлое будущее своих детей! За спокойную жизнь в нашей любимой Беларуси! Я умею ценить то, что имею! И обязательно научу этому своих детей!

Любовь РОДОВА, председатель Совета ветеранов г.п.Уваровичи:

-Сегодня дар Божий,что мы живем в мире и согласии. Пусть наши дети спят в спокойной и мирной стране. Ужасы баррикад – не для нас. Люди, соблюдайте спокойствие. Сегодня мы должны уйти с площадей и заняться созиданием. Мы разам с Беларусью!

Наталья Логунова. Фото Ирины Палубец