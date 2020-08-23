Поведение кошек иногда предсказуемым и логичным не назовешь: их мышление и «язык» сильно отличаются от человеческого.

Тем не менее уже несколько тысяч лет домашние любимцы живут рядом с людьми, ища понятный нам способ коммуникаций.

Иногда владельцы кошек сталкиваются со следующей ситуацией: кошка мирно отдыхала рядом, мурлыкала при ваших прикосновениях, а затем неожиданно набросилась на руку.

Владелец, разумеется, не придет в восторг от такой реакции.

Однако этому есть простое объяснение: кошке просто стали не совсем приятны ваши прикосновения. Если вы будете более внимательно следить за ее звуками, то сможете заметит, что они изменились.

Кошка старается предупредить, что ваши поглаживания стали причинять дискомфорт.

Эти животные достаточно хрупкие.

К тому же даже человеку не очень приятно, если его трогают по одному и тому же месту.

Также кошка не очень обрадуется прикосновениям постороннего человека: животное не знает, чего стоит ожидать от незваного гостя, поэтому может начать обороняться.

БелНовости