В VI Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» примут участие представители 11 районов страны. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

«В фестивале примут участие творческие коллективы, мастера и ремесленники из двух областей страны. Гомельскую представят Житковичский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Хойникский районы. Из Брестского региона приедут представители Лунинецкого, Пинского, Столинского районов», — рассказал Денис Езерский.

Свои номера готовят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, заслуженный коллектив Беларуси ансамбль народной музыки «Бяседа». Кроме того, выступит вокальная группа «Чысты голас» и фольклорный ансамбль славянской песни «Збіцень» Гомельской областной филармонии. Гомельский эстрадно-симфонический оркестр им. Ю.Василевского готовит специальную программу.

«С нетерпением ждем концерта детского хореографического коллектива «ВИП поколение» и народного фольклорного ансамбля «Макоша». В этом году также приедет популярная группа из Украины «Лисапетный батальон», — добавил начальник управления.

По словам Дениса Езерского, будут работать выставки «Фестиваль книги и прессы», «Туристическое Полесье» и «Охота и рыболовство». «Запланировано проведение конкурса красоты «Палеская Прыгажуня-2020». Гости также смогут увидеть скульптуры областного пленэра «Міфалогія Палесся ў дрэве». Завершится фестиваль вечерним шоу и праздничным фейерверком», — заключил он.

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет гостей в агрогородке Лясковичи Петриковского района 29 августа. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Фестиваль проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, национальный парк «Припятский».

Белта