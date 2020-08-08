Избирательная кампания практически на финише. Завтра — основной день голосования. А сегодня свой голос отдают те, кто по определенным причинам не сможет этого сделать завтра.

На посещенных «Авангардом» участках для голосования наблюдается активная явка избирателей. Председатели участковых комиссий единодушно отмечают, что граждане идут один за другим. По их словам, каждый старается реализовать свое гражданское право и проголосовать за выбранного кандидата. Голосует как молодежь, так и лица пожилого возраста. На участке находятся наблюдатели. Выборы проходят согласно действующему законодательству.

Участок №15 в Шарибовке

Участок №14 в Кошелеве

Участок №24 в Глазовке

Участок №17 в Кривске

Участок №23 в Морозовичах

Напомним, сегодня поддержать своего кандидата досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вечера. А главный день избирательной кампании завтра – двери участков откроются в 8:00.