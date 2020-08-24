До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Погода продолжает наполнять копилку августовских дождей. Тем не менее во многих районах Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей еще далеко до нормы осадков. На протяжении текущей рабочей недели погодные условия будут в основном находиться во власти атлантических циклонов и их атмосферных фронтов. Ситуация с осадками улучшится», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 25 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем — 21-27 градусов тепла.

В среду, 26 августа, ночью по востоку, днем по западу Беларуси скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью на большей части Гомельской, Могилевской и по востоку Минской и Витебской областей, днем по западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В центральных районах ожидаются более благоприятные погодные условия. Ветер прогнозируется западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем — 18-25 градусов тепла.

В четверг, 27 августа, Беларусь окажется под влиянием циклона, смещающегося с юга Балтики через территорию страны. Будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди, местами с грозами. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, днем в условиях дефицита солнечного тепла будет всего плюс 16-22.

В пятницу, 28 августа, по мере смещения циклона на северо-восток, в глубь России, облаков и дождей станет меньше. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом в дневные часы на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 17 по северо-востоку до 26 градусов тепла по юго-западу страны.

«С наступлением последних выходных августа инициативу перехватит погожий антициклон с центром над Украиной. Благодаря этому жителей Беларуси ждет достойное прощание с летом. В дневные часы будет тепло, а по югу страны — даже жарко. В основном обойдется без осадков, лишь по северо-западу Беларуси есть вероятность коротких летних дождей», — отметили в Белгидромете.