За время своего существования Уваровичская детская школа искусств зажгла немало талантливых «звездочек» и заняла достойную нишу в сфере культуры и дополнительного образования. Ежегодно ученики школы участвуют во множестве творческих конкурсов, в которых их заслуженно отмечают грамотами и дипломами. Некоторые из них решают связать свою жизнь с искусством и продолжают дальнейшее образование в колледжах и институтах. Но, как отмечает директор школы Элла Ожигина, самое главное, что количество детей, желающих творчески себя проявлять, растет из года в год.

– В прошедшем учебном году нашу школу покинули 13 выпускников, трое из которых поступили в колледжи Гомеля, – рассказывает Элла Николаевна. – Талантливые и целеустремленные, они приложили немало усилий, чтобы добиться такого результата. Мы верим, что они будут прекрасными студентами и искренне желаем им новых побед, отличной учебы и уверенности в себе.

Выпускницы школы Людмила Карпенко (специальность «скрипка», учитель Елена Фролова) и Дарья Ивченко (специальность «цимбалы», учитель Ольга Аксенова) поступили в Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского. Елена Сотникова (специальность «живопись», учитель Анастасия Кононец) поступила в Гомельский государственный художественный колледж.

– Даже если выпускники школы выбирают совсем другую профессию, не связанную с музыкой, все же тот творческий потенциал, который есть у каждого из них, обязательно будет реализован. Они становятся культурными, интересными людьми, умеющими ценить искусство, слушать и понимать музыку, – считает Элла Ожигина.

Через школу искусств прошли многие поколения учеников. По доброй традиции, некоторые из них вернулись сюда уже преподавателями, как, например, Анастасия Луцкина. Маленькой девочкой пришла она 9 лет назад в ДШИ. Пять лет учебы пролетели быстро. Будущее было предопределено: Настя стала учащейся колледжа искусств им. Соколовского по классу цимбал. Пролетели еще четыре года увлекательной, наполненной музыкой и творчеством жизни. И вот она (уже в качестве преподавателя Уваровичской школы) приступает к новому этапу в своей биографии. Хотя, по признанию Анастасии, она как будто из школы никуда и не уходила. И сейчас ее окружает все тот же родной коллектив учителей и преподаватель Ольга Аксенова, к которой бывшая ученица, а ныне коллега, обращается за помощью и советами.

Кто знает, может и Дарья Ивченко после получения диплома тоже вернется в родные пенаты.

Детская школа искусств – это кузница талантов. И таланты эти раскрываются благодаря работе учителей, которые всегда помогут юным музыкантам, художникам, танцорам, мастерам-умельцам развить свои способности, откроют их сердца гармонии, добру и красоте. Многие учителя посвятили музыкальной педагогике не один десяток лет и по сей день продолжают передавать свой опыт и знания ученикам, дарить им свою любовь и теплоту. Одна из них – преподаватель по классу скрипки Елена Фролова. Ее педагогический стаж составляет 25 лет, 8 из них она преподает в Уваровичах. Ученица Елены Александровны, Людмила Карпенко, благодаря своему упорству, трудолюбию и, конечно же, мастерству преподавателя поступила в колледж искусств им. Соколовского на отделение струнно-смычковых инструментов (скрипка).

– В первую очередь, я безмерно благодарна своему преподавателю – настоящему профессионалу своего дела, чей педагогический талант был для меня одним из главных источников вдохновения в учебе. Когда мне не хотелось идти на занятие или заниматься, я понимала, что просто не могу подвести Елену Александровну, – признается Людмила.

Еще одна выпускница Елены Фроловой – Ангелина Евсеенко. Закончив колледж им. Н.Ф. Соколовского, она поступила в Белорусский государственный университет культуры на отделение «искусство эстрады». Учась на четвертом курсе колледжа, девушка уже вела уроки в своей родной Уваровичской школе искусств и вполне могла стать ее преподавателем. Но пока решила продолжить свое образование, хотя не исключает, что может вернуться в альма-матер.

Учитель изобразительного искусства Анастасия Кононец пришла в школу молодым специалистом и работает здесь уже 11 лет. Надо отметить, что ее приход позволил музыкальной школе открыть новое направление деятельности – художественное и благодаря этому получить статус школы искусств.

– Наше учреждение – большая, дружная семья, коллектив единомышленников: преподавателей, учащихся и их родителей, каждый из которых участвует в культурной жизни школы, района, области и страны. В ней царит атмосфера сотрудничества, дружбы, взаимовыручки, работать легко и приятно, – признается Анастасия Кононец.

Ее ученица, Елена Сотникова, в нынешнем году поступила в Гомельский государственный художественный колледж (специальность «живопись»). Девочка отлично справилась на вступительных экзаменах. И в этом, несомненно, заслуга талантливого педагога. По словам директора школы, ученики Анастасии Кононец всегда показывают хорошие результаты при поступлении и, как правило, входят в пятерку лучших учащихся.

Выпускник школы Дмитрий Дробышевский тоже вернулся в родные пенаты, он будет преподавать игру на домре и гитаре. Директор школы считает, что это большая удача – иметь в своем коллективе педагогов, полюбивших ее когда-то и решивших остаться с ней навсегда. Да и коллеги искренне надеются, что молодые специалисты закрепятся на рабочих местах, ведь дети к ним больше тянутся.

– Меня особенно радует, когда выпускники школы связывают свою дальнейшую жизнь с искусством. Я искренне желаю нашим мальчишкам и девчонкам трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей, всегда идти только вперед и не отступать перед трудностями. Конечно, многие из них не станут великими художниками или музыкантами, но жизнь, которую они проживают в искусстве, дорогого стоит. Они вживую соприкасаются с музыкой, чувствуют запах красок, танцуют и поют, пробуют себя на сцене. Это дети, которые умеют чувствовать, сопереживать, любить и видеть прекрасное. Так или иначе, но искусство оставляет след в наших учениках. А для каждого учителя ученики – это часть их жизни, которую они прожили вместе со своими воспитанниками, отдавая всё самое лучшее и дорогое – преданность профессии и любовь к искусству, – уверена Элла Ожигина.

Ирина ШУТОВА

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