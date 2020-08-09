Многолюдно было на избирательном участке №6. Уваровчане активно выражали свое мнение. Среди голосующих-Ольга Сысоевна Авраменко, Почетный гражданин Буда-Кошелевского района, Заслуженный учитель БССР:

— Сегодня я, как и мои земляки, пришла на избирательный участок. Так должно быть. И никак иначе. Голосую за нашу прекрасную землю, на которой мы живем. За мир, согласие и спокойствие.

Федор Иванович Жириков, почетный гражданин Буда-Кошелевского района, пришел на участок вместе со своей супругой Людмилой Андреевной.

— Это наш гражданский долг — принять участие в важном событии. Голосуем за мир, стабильность и процветание, — рассказал он.