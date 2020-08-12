Учреждения образования должны быть готовы к началу занятий до 25 августа, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на совещании по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2020/2021 учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

«До 25 августа необходимо доложить главе государства о готовности учреждений образования к началу занятий. К этому времени должны быть завершены все работы по модернизации, ремонту и благоустройству территорий, обновлению оборудования, подписанию соответствующих сертификатов готовности», — сказал Игорь Петришенко.

Отдельно вице-премьер попросил доложить о соблюдении эпидемиологического режима при организации образовательного процесса в нынешних условиях, в том числе о том, достаточно ли в школах дезинфицирующих средств. «Эти вопросы должны быть в центре внимания и комиссий при приемке учреждений образования к началу учебного года», — поручил он.

Обсуждалась также организация питания обучающихся. «Порядок в этом вопросе во всех учреждениях образования пока не достигнут. И Комитет государственного контроля, и Генеральная прокуратура выявляют в отдельных учреждениях ставшие, к сожалению, уже почему-то традиционными проблемы: нарушения требований законодательства в сферах закупок, финансовой и кассовой дисциплины, санитарно-эпидемиологических норм. В новом учебном году подобное недопустимо», — отметил Игорь Петришенко.

На совещании затронули вопросы готовности спортивных площадок в школах, оснащении спортивным инвентарем и оборудованием, своевременном издании и доставке учебников, укомплектованности учреждений образования кадрами, в первую очередь воспитателями, педагогами-психологами, социальными педагогами.

В этом году в учебные заведения направлены 4722 молодых специалиста. Игорь Петришенко попросил обратить внимание на создание условий для их работы.

«Не должны оставаться без внимания вопросы организации работы школьных базаров и ярмарок, обеспечения доступности, качества и разнообразия ассортимента школьной одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров», — подчеркнул он.

Игорь Петришенко также обратился к родителям: «Давайте убережем наших детей от необдуманных шагов и поступков. Молодежь вправе иметь свое мнение. Но именно свое, не навязанное извне какими-то силами, втягивающими наше молодое поколение в псевдополитические игры и превращающими его в марионетку деструктивных элементов. Кому, как не вам, знающим своих детей лучше, чем кто-либо, объяснить им всю дикость и неправомерность происходящего. Обратите сейчас еще больше внимания на своих детей, родных и близких, помогите им своим мудрым советом и не дайте встать на преступный путь».

«Государство создает для молодежи все необходимые условия для получения качественного образования и самореализации. Для того чтобы молодые люди стали настоящими патриотами страны и сами определяли и свою судьбу, и судьбу государства», — добавил он.

Белта