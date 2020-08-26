Чистая прибыль сельхозорганизаций Беларуси в январе-июне 2020 года составила Br555,1 млн и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5%, сообщает Interfax.by по материалам Национального статистического комитета (Белстат).

Убыточными по итогам первого полугодия были 112 организаций (на 13,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года), их удельный вес в общем количестве составил 8,6%. Сумма их чистого убытка выросла в 1,9 раза до Br136,6 млн.

В то же время, без господдержки по итогам первого полугодия убыточными оставалась 681 сельхозорганизация (на 15,1% меньше, чем в том же периоде прошлого года). Они получили чистый убыток в сумме Br325,4 млн, что на 7% больше, чем в январе-июне 2019 года. Удельный вес убыточных предприятий без господдержки в общем количестве организаций сократился на 9,3 проц. пункта до 52,2%.

Уровень рентабельности продаж без учета господдержки по итогам I полугодия составил 1,7% против 0,7% в I полугодии 2019 года.

По информации Белстата, по состоянию на 1 июля 2020 года суммарная задолженность сельхозорганизаций составила Br14 млрд 968 млн, что на 5,8% больше, чем на 1 января 2020года.

Сумма кредиторской задолженности за I полугодие выросла на 6,6% до Br9,1 млрд. Просроченная кредиторская задолженность сельхозорганизаций по сравнению с началом года сократилась на 4,5% до Br2,6 млрд, составив 28,4% всего объема кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сельхозорганизаций, по данным Белстата, на 1 июля текущего года сложилась на уровне Br1,7 млрд, что на 3,6% больше, чем на 1 января 2020 года. В том числе просроченная дебиторская задолженность на 1 июля 2020 года составила Br447,6 млн, или 26,9% всего объема дебиторской задолженности. По сравнению с 1 января 2020 года просроченная дебиторская задолженность сократилась на 0,2%.

Господдержка — денежные средства, выделяемые из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат.

Interfax.by

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