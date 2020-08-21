В последнее время на улицах наших населенных пунктов можно увидеть людей с бело-красно-белыми флагами. Расскажите, действительно ли они являются своеобразным символом Беларуси?

Людмила Ивановна, жительница района

Учитель истории гимназии г. Буда-Кошелево Наталья Сивцова:

– Бело-красно-белый флаг – один из вариантов белорусской символики, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919), в 1991-1995 гг. – государственный флаг Республики Беларусь. Представляет собой полотнище, состоящее из трех горизонтальных равновеликих полос – белой, красной и белой.

По преданию, он появился еще в средние века: во время битвы белорусов с немецкими рыцарями, когда князь снял с головы белую повязку с красной полосой крови и этой повязкой повел войско в атаку на крестоносцев Тевтонского ордена.

Историки предполагают: флаг этот связан все же с флагом Святого Георгия. Впрочем, официальных данных, каким именно флагом пользовались в ВКЛ, не сохранилось.

В 1918 году в условиях германской оккупации провозглашается Белорусская Народная Республика, символами которой стали герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 11 августа в газете «Вольная Беларусь» было опубликовано первое официальное описание флага и герба.

В период германской оккупации Белорусской ССР (1941-1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешен к употреблению 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия рейхскомиссариата Остланд. Он также использовался как отличительный символ белорусскими добровольцами в германской армии и войсках СС. В Германии и оккупированных ею странах часто использовалась историческая национальная символика для обозначения принадлежности к коллаборационистским формированиям.

19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флаг. 11 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Республики Беларусь было утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь.

Государственная символика была негативно воспринята частью бело русского общества, в том числе ветеранскими организациями, из-за использования этих символов белорусскими коллаборационистами (предателями) во время оккупации Белорусской ССР германскими войсками в годы Второй мировой войны.

14 мая 1995 года по инициативе Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был проведен первый в истории независимой Белоруссии референдум. На голосование было вынесено 4 вопроса, в том числе об установлении новых государственного флага и государственного герба. По официальным данным, за принятие новых государственных герба и флага проголосовало 75,1% принявших участие в референдуме, против – 20,5%. Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 года №214 было утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь, которым был установлен современный бело-красно-зеленый флаг Беларуси.

Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» перестали быть государственными символами Республики Беларусь.

С этого времени бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» используются оппозиционными силами Беларуси как один из символов борьбы с правлением Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Наталья МАКСИМОВА