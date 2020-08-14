11 августа свою работу начал школьный лагерь «Город здоровья», посетителями которого стали 15 ребят. Открытие состоялось в актовом зале школы и сопровождалось конкурсом детских рисунков «Каким я вижу лето» – теперь эти работы на стендах школы может увидеть любой желающий.

Лагерь работает шесть дней в неделю, для деток организуется трехразовое питание и дневной сон. Огромным преимуществом является то, что все расходы покрываются из средств бюджета: таким образом, родители школьников освобождены от оплаты.

Заместитель директора по воспитательной работе Валентина Клименко отмечает, что план работы был составлен с учетом самых разных детских предпочтений. В копилке развлечений – экскурсии в картинную галерею и краеведческий музей, пожарную часть, встречи со спасателями и правоохранителями. Не останется без внимания и горячо любимый учениками кинотеатр «Криница» – там для ребят запланированы просмотры тематических фильмов.

В самой школе организована игровая комната с внушительной коллекцией развивающих настольных игр. Здесь же проводят разные анкетирования для ребят, которые дают представления об их увлечениях. Такой способ помогает педагогам еще больше разнообразить времяпрепровождение детей в лагере. Впечатляет большое количество спортивных мероприятий, запланированных учителем физической культуры. Детки много времени проводят на свежем воздухе, участвуют в активных играх с воспитателями.

Огромное внимание уделяется заботе о здоровье ребят в виду текущей эпидемиологической обстановки. Так, по приходу в лагерь всем измеряется температура – для этого оборудована специальная комната. Педагоги соблюдают масочный режим, полы моются и дезинфицируются каждые 4 часа, в используемых помещениях расставлены средства для обработки рук.

В условиях летней жары руководство лагеря с ответственностью подошло к организации питьевого режима: в помещениях размещены бутылки воды и стаканы; в столовой, где дети питаются три раза в день, установлен фильтр для питьевой воды.

— Мне очень нравится школьный лагерь, и здесь я уже не в первый раз. Люблю сюда приходить, потому что можно проводить много времени с друзьями и ходить на разные экскурсии, — делится своими впечатлениями Паша Черняков.

Валерия КОЗИЧ

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