Экологичный образ жизни – это уже не просто современный тренд, но и необходимая ее составляющая. И если раньше это расценивалось как увлечение, то сейчас уже прочно вошло в обычное течение жизни. Почему же так важно говорить об экологии и прививать себе эко-привычки – читайте в нашем материале.

1. Почему многие задумываются об экологии?

Представьте: только в США ежедневно используют около 2 миллиардов пластиковых трубочек (которые совершенно не перерабатываются). Что же тогда творится в мире?

Взглянем на ситуацию в Беларуси: год назад закрылся старейший мусорный полигон твердых отходов «Прудище». Теперь под столицей действует лишь «Тростенецкий», который, по некоторым прогнозам, может оказаться заполненным уже через 3-4 года.

Кроме этого, молодежь с многоразовыми пакетиками в магазинах, акции эко-сообществ, что имеют республиканские масштабы, и постоянные разговоры о глобальном потеплении с трибун всемирных организаций дают повод поразмышлять: как же я, обычный городской житель, могу помочь.

2.Хорошо, я хочу стать экологичнее. С чего начать?

Стоит поискать дома шопер – так называемую тканевую сумку. Его также легко сделать самостоятельно и использовать вместо пластикового пакета, когда идешь в магазин. Или постараться не покупать новый пакет во время каждого похода за продуктами – ведь у каждого дома есть пакет с пакетами? И тем более не стоит брать множество бесплатных. Постарайтесь попробовать хотя бы минимизировать их использование, и тогда ощутите, что в них нет острой необходимости.

Стоит носить с собой термокружку и многоразовую бутылку для воды. Если вы покупаете кофе навынос – попросите сделать его в свою кружку. В крупных городах кофейни часто предоставляют небольшую скидку за отказ от пластикового стаканчика. А во многоразовую бутылку можно попросить набрать воды – и деньги экономишь, и о природе заботишься.

Решительные люди могут попробовать завести дома три мусорных ведра: для стекла, пластика и бытовых отходов. Сортировать мусор не так уж и сложно. Сейчас повсеместно крупные мусорные баки заменяются на баки для разделенного сбора отходов. После вывоза твердые отходы сортируются и отправляется на переработку.

И конечно же, стоит подумать, в каких моментах своей жизни возможно осознанно подойти к проблеме. Ведь экологичность – это не только про раздельный сбор мусора и уменьшение использования пластика, но и о правильном распределении ресурсов: экономия воды, электричества; сдача одежды хорошего состояния в благотворительные организации, церкви и т.д.

3.В магазине продают биопакеты.

Действительно ли они экологичные и перерабатываются?

Зависит от того, из чего сделан такой биопакет. Так, в Беларуси налажено производство кукурузных пакетов. Они имеют огромное преимущество перед пластиковыми, но здесь необходимо учитывать множество факторов. Например, условия, при которых они разлагаются. Производитель обещает, что через полгода от кукурузного пакета ничего не останется – он полностью разложется без выделений вредных компонентов в почву и воздух. Однако для этого такой пакет нужно закопать в компостную кучу (причем не в ту, что находится на участке, а с определенной температурой и количеством кислорода). В любом другом месте срок разложения намного увеличивается; и большой вопрос, разложется ли «кукурузный спаситель» без доступа кислорода, воды и нужных бактерий. А при попадании в морскую воду биопакет (наравне с братом из «нефтяного» пластика) и вовсе распадается на миллионы частиц микропластика, которые еще десятилетия будут представлять опасность для морских жителей. Таким образом, кукурузный пакет при правильном использовании сокращает объем мусора, но не уменьшает вред, наносимый природе. Поэтому лучше завести свой шопер.

4.Отказ от мяса = экологичность?

Многие из тех, кто переходит на более экологичный образ жизни, сейчас не отказываются от мяса, а лишь ограничивают его употребление: например, выбирают дни, когда совсем не едят мясо. Огромное заблуждение, что веганство приравнивается к экологичности. Здесь стоит вернуться к осознанности – ведь на производство веганских продуктов уходит много ресурсов, а экологичность – это как раз и о правильном потреблении и распределении ресурсов. Например, для производства альтернативного молока необходимо гораздо больше воды, чем на производство обычного. При этом можно употреблять домашнее молоко, которое будет натуральнее фабричного, а ресурсов на его производство затрачивается в десятки, а то и сотни раз меньше.

5.Но ведь это не так просто – внезапно поменять свой стиль жизни…

В среднем для формирования привычки необходимо 66 дней. То есть два месяца, чтобы начать отказываться от пакета на кассе, не использовать пластиковую посуду, выключать свет в комнате, если выходишь на пару минут, или не спускать воду, пока чистишь зубы, почаще сменять автомобиль на велосипед. А потом можно попробовать подсчитать, сколько денег это помогло сэкономить – этот фактор вообще один из самых приятных.

Валерия КОЗИЧ

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