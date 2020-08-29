Смартфон может быстро разряжаться из-за многих факторов, в их числе — плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами, рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

«Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе «Аккумулятор» в настройках», — объясняет эксперт.

Важно отметить, что сегодня производители смартфонов на Android пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все программы, которые не используются в данный момент. Иногда это приводит к неудобствам – например, пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах, добавляет Гриценко.

«Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона», — рекомендует эксперт.

Хотя в этом случае на смарт-часы перестанут приходить уведомления, это поможет продлить время работы смартфона в экстренной ситуации, отмечает он.

Еще один фактор, из-за которого заряда смартфона хватит на меньшее время — холодная температура на улице. Емкость литий-ионных аккумуляторов, использующихся в смартфонах, уменьшается на холоде.

«Если аккумулятор изношен и используется на морозе хотя бы несколько минут, устройство может выключиться. Можно попробовать отогреть смартфон, но делать это феном или на батарее не стоит – слишком высокие температуры вредны для аккумулятора», — заключил Гриценко.

1prime.ru