12 августа с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:
Наталья Никитовна Киселева – председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, д. Гавли (ул. Ленина, вблизи д. 14);
Александр Викторович Ковалев – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, д. Медведево (ул. Октябрьская, вблизи д. 26);
Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, д. Галы (вблизи д. 26);
Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, п. Муравей (ул. Мира, вблизи д. 30).