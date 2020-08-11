Были посещены домовладения одиноких, одиноко проживающих, асоциальных граждан, инвалидов и многодетных семей. Изучены материально-бытовые условия сельчан, санитарное состояние жилья, общее состояние здоровья.

Участники комиссии особое внимание уделяли соблюдению правил пожарной и электоробезопасности, наличию АПИ и их исправности, санитарному состоянию обследуемых жилых помещений и самочувствию жильцов.

В связи с ростом случаев возгорания в районе, особое внимание было уделено вопросу правильных действий при возникновении пожара, порядка вызова пожарной аварийно-спасательной службы, действий по обеспечению собственной безопасности, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, ну, и, конечно, необходимости обязательной установки АПИ.