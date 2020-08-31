31 августа в детской школе искусств состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года.

В торжественной обстановке прошло вручение наград, завоёванных на международных, республиканских, региональных и областных конкурсах по итогам 2019-2020 учебного года. На сцену поднимались воспитанники трёх направлений деятельности школы: музыкального, изобразительного и хореографического искусства.

Музыканты (баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, гитара, домра, цимбалы, духовые инструменты), художники, танцоры радуют достижениями и любовью к искусству не только в стенах школы, но и за её пределами. К слову, только за прошедший учебный год учащимися было завоевано свыше 40 наград.

Директор школыЛюдмила Ветошкина пожелала учащимся больших творческих успехов, удачи во всех делах, терпения в преодолении трудностей, любознательности и целеустремленности. Преподавателям – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым, родителям – терпения и активного участия в школьной жизни, гордости за своих детей.

Кроме того, были вручены благодарственные письма родителям учащихся за активное участие в творческой жизни и достойное воспитание детей.

Учителя также получили благодарности.

— Пусть каждому улыбнется удача, трудности преодолеваются благодаря нашему совместному труду, учебный процесс будет ярким и интересным. Здоровья, взаимопонимания, энергии, благополучия и радости и оптимизма всем! С праздником 1 сентября! — пожелала Людмила Николаевна.

Ирина ШУТОВА

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