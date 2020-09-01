В 2020/2021 учебном году БРСМ запускает молодежный проект «#МояПервая10», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

«Цель проекта — стимулирование школьной молодежи к получению знаний, пропаганда десятибалльной системы оценки знаний у учащихся, разработка и внедрение новых форм работы с молодежью. Участие в проекте могут принимать учащиеся 8-11 классов средних школ, которые в период проведения акции получили по одному из школьных предметов отметку 10 баллов; а также учащиеся 9 и 11 классов, которые по итогам окончания 2020/2021 учебного года имеют средний балл аттестата — 10», — рассказала Александра Гончарова.

Проект будет реализовываться в начале каждой учебной четверти, а также в течение недели после вручения аттестатов в 9 и 11 классах: 1 четверть — с 1 по 10 сентября, 2 четверть — с 9 по 14 ноября, 3 четверть — с 11 по 16 января 2021 года, 4 четверть — с 5 по 10 апреля 2021 года. «Участнику проекта необходимо опубликовать селфи со страницей дневника, где проставлена отметка «10» (либо с аттестатом по итогам окончания 2020/2021 учебного года) в собственных социальных сетях с хештегом #мояпервая10. По итогам проведения каждого из этапов проекта все участники получат в подарок сувенирный промобокс от союза молодежи лично в руки либо на домашний адрес», — добавила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что молодежный проект «#МояПервая10» — это инициатива Гомельской областной организации БРСМ, которая была поддержана на республиканском уровне.

БелТА