В Беларуси разработан Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Компанией ENVIROS s.r.o. по договору с Европейским банком реконструкции и развития при поддержке Департамента по энергоэффективности Госстандарта и финансировании Минфина Словакии разработан Национальный план действий по энергоэффективности.

«Это стратегический программный документ, в котором определены целевые показатели и индикаторы по энергосбережению до 2030 года, а также предложены конкретные технические и организационные мероприятия для достижения поставленных целей. План соответствует рекомендуемому стандартному шаблону Европейского союза с некоторыми корректировками, учитывающими белорусскую практику», — рассказали в пресс-службе.

Достижение предложенных целей и реализация разработанных мероприятий для Беларуси не являются обязательными. Однако документ позволит определить необходимые направления и конкретные действия для дальнейшего сокращения энергоемкости ВВП путем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при разработке государственных, отраслевых и региональных программ энергоэффективности до 2030 года.

В плане предложена как реализация горизонтальных (межотраслевых, комплексных) мероприятий, применимых ко всем секторам экономики, так и совершенствование существующих направлений по повышению энергоэффективности в госучреждениях, промышленности, транспорте, в централизованном теплоснабжении, при производстве, передаче, распределении и сбыте тепловой и электрической энергии, управлении спросом на энергоносители. В документе определены объемы экономии ТЭР по направлениям и разработан прогноз снижения выбросов CO2 за счет реализации предложенных мероприятий. Также разработаны предложения по увеличению использования возобновляемых источников энергии несмотря на то, что это направление не является обязательным для стандартного шаблона плана в ЕС.

Основные мероприятия, предложенные по плану на 2021-2030 годы, включают устранение перекрестных субсидий в секторе домашних хозяйств, оснащение домовладельцев приборами учета электроэнергии и газа, модернизацию уличного освещения, энергетическое использование твердых коммунальных отходов и другие.

«Указанные мероприятия планируется использовать при разработке стратегических программных документов в области энергоэффективности и увеличения использования возобновляемых источников энергии на 2021-2030 годы, национально-определяемых вкладов по сокращению выбросов парниковых газов и сопутствующих прогнозных программ и показателей», — отметили в пресс-службе.

БелТА