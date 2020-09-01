Прежде чем встать под знамя, оглянись вокруг

Одними из наиболее заметных элементов августовских протестных акций стали бело-красно-белые флаги всех размеров, повсеместно сопровождавшие «сторонников перемен». И это удивляет. История, как известно, никого и ничему не учит, и все же именно она не раз демонстрировала, перемены какого рода обычно знаменовало собой это полотнище. Впрочем, пристальный взгляд в прошлое позволяет обнаружить и другое: древний характер трехполосного полотнища оказывается весьма преувеличенным.



Мифический знак

Опираясь на исторические документы, можно обоснованно утверждать: до революции 1917 года бело-красно-белый флаг (или, как его называют сами почитатели, БЧБ — от «бел-чырвона-белы») как элемент национальной символики отсутствовал. Польский хронист XV века Ян Длугош, перечисляя хоругви войска Великого Княжества Литовского в Грюнвальдской битве, отмечал, что 30 хоругвей были красными с изображением герба «Погоня», еще 10 — красными с изображением герба «Колюмны», но о бело-красно-белом знамени в хронике не упоминается. В других известных исторических источниках (летописях, хрониках, статутах) сведения о БЧБ также не встречаются. Нет и достоверных источников об использовании его повстанцами Калиновского. А потому и утверждения о якобы древнем происхождении данного флага являются псевдоисторической мифологией.

Доподлинно установлено и признано исторической наукой, что автором бело-красно-белого флага является архитектор и общественный деятель Клавдий Дуж-Душевский.

В датированных 31 августа 1934 года воспоминаниях Клавдий Дуж-Душевский записал: «Интересно отметить, что белорусы считали своим государственным флагом такой же флаг, как и литовцы, т.е. белый всадник на красном фоне, но национального флага тогда еще (до революции. — Прим. ред.) не было, и мне пришлось сделать несколько проектов национального флага, один из которых был принят, а именно белая, красная и белая полосы».

Первое документально зафиксированное использование БЧБ относится к декабрю 1917 года, когда в Минске проходил Всебелорусский съезд. С провозглашением же Белорусской Народной Республики в условиях немецкой оккупации данный символ стал официальным. В дальнейшем он встречался у различных группировок, в том числе в отрядах С. Булак-Булаховича, отличавшихся особой жестокостью и проведением еврейских погромов.

Иными словами, бело-красно-белый флаг является не более древним, чем красное знамя, которое лежит в основе нашей современной государственной символики. Достаточно упомянуть, что народный орнамент, расположенный на Государственном флаге Беларуси, также был создан в 1917 году, а красный флаг активно использовался белорусским национальным движением, стоявшим на советской платформе, уже в 1918 году — Белнацкомом и белорусскими секциями РКП(б).

Штандарт неволи

В 1920–1930 годы XX века БЧБ употреблялся эпизодически, в основном немногочисленными группами эмигрантов. В Западной Белоруссии национально-освободительное движение, становясь все более просоветским и прокоммунистическим, постепенно отказывалось от этого знамени в пользу красного полотнища.

Но в годы немецко-фашистской оккупации БЧБ ждал ренессанс. Он стал использоваться всеми коллаборационистскими структурами и пронацистскими вооруженными формированиями. Примечательно, что официальный статус бело-красно-белого флага был одобрен и утвержден германскими оккупационными властями. Он вывешивался на мероприятиях с участием генерального комиссара генерального округа «Белорутения», других гитлеровских должностных лиц.

Положение БЧБ коренным образом отличается от ситуации с российским триколором: оккупационные власти и лично министр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг неоднократно отклоняли предложения по широкому его использованию в оккупированных областях России. Русские коллаборационистские формирования использовали триколор явочным порядком и, как правило, в завершающей стадии войны. А потому попытки апологетов БЧБ провести параллели с власовским прошлым современного государственного флага РФ несостоятельны.

Флаг же БЧБ в годы оккупации висел на многих официальных зданиях, в которых располагались коллаборационистские структуры. Сохранились многочисленные фотографии и кинохроника, свидетельствующие о параллельном использовании данной символики — наряду с нацистскими символами и портретами фюрера — во время праздничных шествий и других массовых мероприятий. Так, здание Минского городского театра (нынешнего Купаловского) было постоянно «украшено» бело-красно-белой символикой, поскольку в нем располагалась ставка Белорусской центральной рады, а также проходил Второй Всебелорусский конгресс, проводившийся под контролем СД и пославший приветственную телеграмму Адольфу Гитлеру. Бело-красно-белая цветовая гамма была официальной и в Белорусской краевой обороне — пронацистском вооруженном формировании, созданном для борьбы с партизанами в 1944 году.

После окончания Великой Отечественной войны БЧБ стал символом белорусских эмигрантских организаций в странах Запада. Костяк этих организаций составляли бывшие гитлеровские пособники, а сами они находились под контролем ЦРУ. Так, БЧБ стал знаменем восстановленной Рады БНР, председателем которой с 1982 по 1997 год был Язэп Сажич, в годы войны проходивший службу в Белорусской народной самопомощи, Белорусской краевой обороне, а также служивший комендантом офицерской школы 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС.

БЧБ сегодня

Ирония ли судьбы, преемственность ли, но и в XXI веке знамя БЧБ используется структурами националистического характера, рассчитывающими на силовую или финансовую подпитку извне. Эта символика встречается у некоторых экстремистских организаций, в частности, в белорусском добровольческом отряде «Погоня», участвующем в вооруженном конфликте на востоке Украины. Однако обильное присутствие флагов БЧБ на нынешних акциях «мирного протеста» не может не вызвать как минимум недоумения у любого, кто знаком с историей. И заставляет еще раз всерьез задуматься: куда же все-таки хотят повести белорусское общество сторонники перемен?

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук (в интервью телеканалу «Беларусь 1»):