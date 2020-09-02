В Министерство внутренних дел в последнее время поступает большое количество обращений граждан и организаций, в том числе из-за рубежа. В одних пишут о неправомерных, по мнению заявителей, действиях сотрудников органов внутренних дел при задержании граждан во время различных массовых мероприятий после выборов Президента, в других благодарят за обеспечение правопорядка, а также вносят предложения по совершенствованию этой деятельности. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

«С учетом характера поступающих заявлений считаем необходимым обратить внимание, что свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством. Вместе с тем Конституция допускает ограничения основных прав и свобод личности в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В настоящее время порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других мероприятий определен законом «О массовых мероприятиях», — рассказали в МВД.

Массовые мероприятия, а также выступления их участников проводятся только при наличии разрешения (отсутствия запрета) местного исполнительного и распорядительного органа в определенное время и в условленном месте в соответствии с целями, указанными в соответствующем заявлении (уведомлении).

До получения разрешения его организатор, а также иные лица не вправе публично призывать к их проведению, в том числе объявлять в средствах массовой информации, в интернет или иных информационных сетях о дате, месте и времени, изготавливать и распространять в этих целях листовки, плакаты и иные материалы. Граждане, принимающие участие в массовых мероприятиях, обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации и проведения, установленные запреты и ограничения. Лица, нарушившие установленный порядок организации или проведения массовых мероприятий, несут ответственность.

«Органы внутренних дел осуществляют борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными законом «Об органах внутренних дел» и иными законодательными актами. При этом во время массовых мероприятий, проводимых с нарушением законодательства, сотрудники милиции в пределах своей компетенции имеют право: временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов по дорогам (их отдельным участкам), доступ граждан на отдельные участки местности и объекты, а также обязывать граждан покинуть определенное место для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности. Законные требования сотрудника ОВД обязательны для исполнения должностными лицами и другими гражданами, в том числе журналистами», — добавили в ведомстве.

Сотрудник правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под особой защитой государства. Посягательство на него в любых формах в целях воспрепятствования его служебной деятельности, равно как и невыполнение его законных требований, влекут пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными законодательством, а также установленную ответственность. Посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество в отношении его близких в связи с исполнением сотрудником ОВД служебных обязанностей также преследуются по закону. «Законодательством установлены конкретные условия и пределы применения физической силы, а также специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, которые практически такие же, как и арсенал правоохранительных органов зарубежных стран», — подчеркнули в МВД.

Граждане, по мнению которых были нарушены их права и законные интересы, вправе обжаловать соответствующие действия (бездействие) сотрудников милиции в вышестоящий государственный орган, прокурору или в суд. Данное право реализуется лично либо через законных представителей. МВД заверяет, что при несении службы по охране общественного порядка во время массовых мероприятий сотрудники ОВД руководствуются требованиями законодательства и не нацелены на воспрепятствование проведению санкционированных акций.

В ведомстве призвали граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, избегать мест проведения массовых мероприятий, организованных с нарушением установленного порядка, исключить воздействие в какой бы то ни было форме на сотрудников ОВД в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.

«Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД не останутся без внимания МВД», — добавили в ведомстве.

Белта