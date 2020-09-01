Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент. Об этом рассказал сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения главой государства Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает корреспондент БЕЛТА.

«Кодекс уже в стадии хорошей готовности», — сказал министр.

Александру Лукашенко доложили о развитии в стране системы профессионального образования, перспективах развития колледжа. Затем Президент ознакомился с материально-технической базой учреждения и организацией образовательного процесса в ресурсном центре колледжа.

На сегодня в Беларуси функционирует 127 учреждений профессионально-технического образования и 111 учреждений среднего специального образования. В 2019/2020 учебном году в них подготовлено почти 179 тыс. человек.

БелТА