Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен 2 сентября в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, по Брестской и Гродненской областям местами возможны грозы и сильные дожди. Днем по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов, по юго-востоку — плюс 26-31 градус.

БелТА