Приглашаем всех желающих посетить ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров, которые пройдут 5, 12, 19 и 26 сентября, 10 и 24 октября в г. Буда-Кошелево на центральной площади, по ул. Ленина.

Сельскохозяйственные ярмарки в г.п. Уваровичи пройдут 19 сентября и 3 октября на площадке напротив Уваровичского дома культуры, в аг. Коммунар – 26 сентября и 17 октября на площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы ярмарок – с 9.00 до 13.00.