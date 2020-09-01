Улыбки, цветы, поздравления и отличное настроение: сегодня во всех школах Будакошелевщины прозвенел первый звонок.

На торжественных школьных линейках более 3 тысяч ребят нашего района получили напутственные слова и поздравления. А для 334 первоклассников первый осенний день стал по-настоящему особенным и волнительным. Гимназия райцентра не стала исключением.

На торжестве присутствовали почетные гости – председатель райисполкома Анатолий Гапоник, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, представители РОЧС, РОВД, военного комиссариата.

Глава района поздравил всех с новым учебным годом, пожелал крепкого здоровья, отличной учебы и новых достижений. Благо, все для этого у нас в районе делается: созданы все необходимые условия для учебно-воспитательного процесса. В подтверждение своих слов Анатолий Генрикович вручил сертификат на укрепление материально-технической базы гимназии.

С Днем знаний учащихся гимназии поздравил и директор Евгений Агажельский, и будущие ученики – воспитанники центра развития ребенка райцентра.

Первый школьный звонок прозвенел для 389 гимназистов. Среди них – 26 учащихся первого класса и 15 одиннадцатиклассников. Первоклассница Катюша Байкова и учащийся выпускного класса года Алексей Абраменко подарили всем присутствующим эти незабываемые мгновения.

После линейки ученики направились в классы. Для них прошел первый урок «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». И началась для ребят удивительная пора – путешествие в мир знаний.

Мы также желаем всем в нынешнем учебном году – ученикам, педагогам, родителям — здоровья, мира, благополучия и стремления к новым вершинам.