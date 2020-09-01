Персональная выставка графики гомельского художника Алексея Новожилова «Ход конем» открылась сегодня в галерее «Университет культуры». Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Алексей Новожилов не в первый раз выставляется на данной площадке. В 2019 году его графические листы разместили в отдельном зале во время выставки четырех гомельских художников «Четыре комнаты». «В экспозицию вошли около 25 работ, часть из которых выполнена черными линерами. В других автор использовал их же, но с введением цвета акварелью. Некоторые произведения, полюбившиеся тогда минскому зрителю, вошли и в новую экспозицию, однако работы «цветного» цикла художника выставлены в художественной галерее впервые», — рассказали организаторы.

Творчество Алексея Новожилова — это мир безграничной фантазии, в котором живут сказочные персонажи, герои фэнтези, древние языческие боги. С удивительной детализацией и обилием подробностей художник воплощает как свою трактовку всем известных сюжетов («Кот в сапогах»), так и совершенно новые, рожденные в его воображении причудливые сказки («У каждого своя история»). «Графика Алексея Новожилова создана для того, чтобы ее рассматривали долго и вдумчиво, каждый раз замечая новые детали и оттенки смысла», — отметили в художественной галерее.

Выставка продлится по 12 сентября.

Алексей Новожилов родился в 1965 году, посещал Гомельскую детскую художественную школу. Служил в Афганистане, после чего работал строителем и при этом все время рисовал.

Белта