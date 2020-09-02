Хозяйства шести районов Гомельской области приступили к севу озимых зерновых, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Задел урожая озимых зерновых на следующий год создают в Ветковском, Добрушском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском и Речицком районах. В юго-восточном регионе планируется посеять 250,7 тыс. га.

Близятся к завершению основные работы по севу крестоцветых и зерновых озимых. К примеру, в области посеяли 41,4 тыс. га озимого рапса, или 89% от запланированного. В течение недели аграрии завершат эту работу, уточнили в комитете.

Под урожай будущего года посеяна озимая сурепица на 45% площади от плана. В основном в 2021 году намерены возделывать эту культуру под кормовые цели. Руководством региона поставлена задача — завершить сев крестоцветных в сжатые сроки с учетом того, что площади под эти культуры увеличены на 5 тыс. га.

В эти дни аграрии юго-восточного региона активно занимаются уборкой гречихи. Культуру убрали на площади 1375 га, намолотили 1560 т со средней урожайностью 11,3 ц/га. По оперативной информации, пройдено около четверти площадей от плана.

Продолжается уборка кукурузы на силос. Пройдено 46,6 тыс. га, или 18% всей площади со средней урожайностью зеленой массы 170 ц/га.

Уделяется внимание также заготовке кормов. Активно наращивается объем кукурузного силоса. По данным на 1 сентября, на одну условную голову заложено 9,76 ц кормовых единиц травяных кормов. Это выше уровня прошлого года на 2,8 ц кормовых единиц на одну условную голову.

Белта