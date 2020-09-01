Традиционная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла в Уваровичской средней школе. В этом году она была торжественной и красочной.
Открыл праздник, по традиции, директор школы Александр Концевенко:
— Я искренне рад сегодня видеть наших задорных учеников и наших мудрых учителей. Надеюсь, вы будете настойчиво и с удовольствием получать новые знания. Уверен, что наши педагоги будут вам в этом помогать. Я желаю вам удачи и успехов. С днём знаний!
Так же со словами поздравления и напутствия выступили приглашенные гости: председатель сельсовета Виталий Пантелеенко, представители духовенства, РОВД, председатель Уваровичского совета ветеранов Любовь Матвеевна Родова.
Звучали стихи, песни и музыка.
О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок.
После линейки ученики направились в классы, где для них прошел первый урок «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».
И трогательные первоклассники, и такие взрослые выпускники надолго запомнят этот солнечный осенний день. Мы поздравляем всех с этим замечательным праздником. Доброго пути вам!
Ирина ШУТОВА
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