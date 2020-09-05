5 сентября 2020 года на базе учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по лёгкой атлетике» (г.Гомель, ул.Юбилейная, 52) состоится IV областной Турнир по робототехнике «ROBOQUEST» в рамках областного этапа республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди школьников «JuniorSkills Belarus».

В рамках Турнира пройдут:

— соревнования в дисциплинах «Мобильная робототехника» (LEGO WeDo, LEGO EV3), «Робототехника Arduino», «Робофутбол»;

— выставки по робототехнике учащихся учреждений профессионально-технического и высшего образования, официальных партнеров.

Возраст участников – от 6 до 17 лет на дату проведения Турнира.

Вход свободный.

Организаторы:

Главное управление образования Гомельского областного исполнительного комитета.

Государственное учреждение образования «Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи».

Генеральный партнёр Турнира – ОАО «Гомельский химический завод».

http://www.gomeluo.gomel.by/