В Гомельской области введен обязательный масочный режим.

Теперь носить маски нужно во всех местах скопления людей: в объектах розничной торговли, аптеках, отделениях банков, связи, почты, общественном транспорте и прочих объектах, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Ведь, как утверждают медики и показывает практика, в период распространения коронавирусной инфекции маска является одним из самых надежных индивидуальных средств защиты органов дыхания. «Авангард» поинтересовался мнением будакошелевцев по этому поводу и узнал, как они относятся к масочному режиму.

Владимир КОЗЛОВ, инженер филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»:

– Я и до введения масочного режима не пренебрегал ношением маски, поэтому отношусь к этому положительно. Может хоть эта мера заставит людей задуматься о своем здоровье и безопасности окружающих. Я работаю в сельскохозяйственной отрасли, а она, как известно, полностью зависит от человеческого труда, поэтому простоев быть не должно, болеть нам некогда.

А вообще, считаю целесообразным у всех, у кого появляются хоть малейшие признаки коронавируса, брать соответствующие анализы. Глядишь, и такого массового распространения инфекции удалось бы избежать.

Валентина МАРЧЕНКО, пенсионерка:

– Для меня маска стала обязательным атрибутом при выходе из дома. Наверное, среди нас уже не найдется человека, который бы не слышал, какую важную роль она играет. Нам, пенсионерам, особенно нужно быть начеку, так как мы в группе риска. Вообще, в период пандемии стараюсь меньше посещать людные места. В магазин, аптеку и банк хожу только по мере необходимости, лучше это опасное время пересидеть дома. Про другие меры защиты и профилактики тоже забывать не стоит.

Хотелось бы призвать нашу молодежь не быть такой беспечной и беречь свое здоровье. Только когда все поймут, как важно соблюдать меры безопасности, и будут им следовать, тогда нам удастся победить эту напасть.

Юлия ВОЛЧЕНКОВА, работник торговли:

– Как и большинство людей, я уверена: ношение маски предотвратит распространение вируса, поэтому надеваю ее в обязательном порядке. К тому же по роду моей работы без нее не обойтись. В торговле мы постоянно общаемся с людьми, да и с деньгами непосредственный контакт имеем, тут уж и перчатки весьма кстати.

Не могу не заметить, что в последнее время все больше людей носят маски. И это правильно, кто знает, может ты сам или кто-то из окружения болеет бессимптомно. А к тому, что нужно вводить штрафы для тех, кто не носит маски, отношусь отрицательно. На мой взгляд, это крайняя мера. Кто хочет рисковать своим здоровьем, пусть рискует, а мы лучше лишний раз перестрахуемся.

Максим и Святослав САВЕНКОВЫ, учащиеся средней школы №1 райцентра:

– О масочном режиме мы, конечно же, слышали. В школе все учителя ходят в масках, некоторые дети их тоже носят. Маски у нас всегда при себе. Заходя в магазин или другие людные места, обязательно их надеваем.

О мерах безопасности и профилактики коронавируса нам и в школе постоянно рассказывают, и родители напоминают. С друзьями вне школы общаемся реже, постоянно моем руки с мылом, стараемся соблюдать социальную дистанцию, да и на улице уже практически не бываем, ведь болеть совсем не хочется.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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