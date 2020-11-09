Как в кино

Словно по сюжету криминальной драмы разыгрывались события в ночное время 31 октября на АЗС №19 райцентра. 26-летний гомельчанин, находясь в помещении туалета, умышленно нанес удары ножом 21-летней жительнице райцентра. Девушка была госпитализирована в районную больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Что послужило причиной нападения – устанавливает следствие. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



Похититель найден

Не удалось избежать наказания и неработающему жителю Городка, который еще в мае прошлого года совершил кражу болгарки и дрели в одном из домовладений в д. Поросль. К слову, воровство стало обычным делом для любителя позариться на чужое имущество. Житель Городка уже был судим за кражу.



Спохватились, да поздно

4 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь по факту кражи в период с 1 января по 27 октября деревянного стола и 5 туй с неохраняемой территории кафе «Александрит», что вблизи д. Особино. В РОВД обратился владелец кафе, 52-летний гомельчанин. Видеонаблюдение на объекте отсутствует.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА