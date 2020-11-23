Все, что плохо лежит

14 ноября у жительницы райцентра из подъезда дома украли велосипед. Вор найден. Им оказался 51-летний неработающий житель аг. Дуравичи. Незадачливого вора погубила патологическая тяга к чужому имуществу. Он уже был судим за кражу и состоит на учете в правоохранительных органах.

Горим!

Текущая неделя отмечена сразу двумя пожарами. Первый произошел 17 ноября в жилом доме в Дербичах. В результате возгорания поврежден пол в комнате, закопчены стены и имущество. К счастью, для тушения пожара привлечение техники МЧС не понадобилось. Предполагаемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

19 ноября горел жилой дом на одной из улиц райцентра. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС около 11.00. В результате огнем уничтожена крыша, повреждено имущество. Причина устанавливается.

Данные факты в очередной раз показывают, что неосторожное обращение с огнем приводит к пожару. РОЧС напоминает: согласно правилам пожарной безопасности, строго запрещено оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, бросать непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов многоквартирных жилых домов, в мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории.

Подрались от безделья

19 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 149 УК Республики Беларусь в отношении неработающего жителя п. Завидовка, который нанес телесные повреждения 28-летнему жителю д. Радеево. К слову, также нигде не работающему. Молодые люди встретились вечером 12 сентября, повздорили. Как водится, на почве конфликта в ход пошли и кулаки.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА