Овчинка выделки не стоит

Минувшая неделя была отмечена рядом мелких краж. Так, 15 ноября в ходе рейдовых мероприятий во дворе неработающей жительницы д. Лозки оперативники обнаружили 40 кг лущеной кукурузы, похищенной с поля КСУП «Кривск». А ранним утром 21 ноября 3 работника хлебозавода, в том числе и сторож, пытались пронести через проходную хлебобулочные изделия, сахар и подсолнечное масло.

Похищенное изъято. Все любители поживиться будут привлечены к административной ответственности.

Если воровать, так по-крупному

Наверное, именно этим принципом руководствовались неизвестные похитители в Коммунаре и Калинино. Ночью 20 ноября, словно по мановению волшебной палочки, исчезли 30 туй с участка по ул. Ленина агрогородка. Сумма ущерба составила более 500 рублей. А в СОТ «Калинино» в период с 8 по 22 ноября в одном из дачных участков был похищен мотокультиватор. Вор взломал замок входной двери сарая и похитил технику.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Не справился с управлением и въехал в забор

Поздним вечером 21 ноября житель райцентра двигался по ул. 50 лет Октября на личном автомобиле. Проезжая мимо здания Департамента охраны, не справился с управлением и въехал в ограждение, тем самым повредив два пролета бетонного забора. Никто не пострадал. А автомобиль придется подремонтировать.

Даже не закудахтали

На выходные в одном из домовладений в Уваровичах пропали 8 кур. Похититель живности пока не установлен.

Спасите, заблудились!

24 ноября уже после восьми вечера в службу спасения позвонила жительница района и сообщила, что семья дочери потерялась в лесу возле Сельца. На поиски сразу же отправились спасатели с работником лесхоза. В 22.00 родители и дети, целые и невредимые, были найдены.

Как оказалось, семья в полном составе из Кошелева отправилась в гости к родственникам в д. Любица. А так как в это время года быстро темнеет, то и сбиться с пути было немудрено. Главное, что помощь попросили вовремя.

Недосмотрел

Вечером 25 ноября житель Буда-Кошелева возвращался домой из областного центра на электропоезде. В вагоне молодой человек положил на полку для багажа системный блок компьютера. А позже, когда собрался выходить на своей остановке, обнаружил пропажу компьютерной техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

В одночасье лишились потолка и бензотриммера

Около часа ночи 26 ноября загорелся деревянный дачный дом в Дуравичах. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают. Дело, скорее всего, в неосторожном обращении с огнем.

Однако для хозяев домовладения неприятности на этом не закончились. Они обнаружили еще и пропажу бензотриммера. При каких обстоятельствах пропала техника, выясняют правоохранительные органы.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА