Бьет – значит любит?

Больше года в ходе ссор систематически избивал свою жену неработающий житель д. Кошелев. Терпение женщины наконец лопнуло, и она обратилась в правоохранительные органы.

9 ноября по данному факту против обидчика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 154 УК Республики Беларусь. К слову, мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Заслужил – получи

А вот 45-летняя жительница Ховхло долго терпеть была не намерена. После того как сожитель (житель Кривска) дважды ударил ее молотком по руке, она сразу же сообщила в РОВД. Конфликт завершился возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 149 УК Республики Беларусь.

И снова кражи с банковских карт

Правда, на этот раз вор «остался с носом». Только по счастливому стечению обстоятельств не лишился своих денег житель райцентра. А схема, по которой действовал мошенник, все та же: под предлогом оплаты за покупку стартера через интернет-площадку «Куфар» предоставил потерпевшему фишинговую ссылку. Последний ввел реквизиты своей карты БПК ОАО «Банк ДАБРАБЫТ». После этого мошенник, завладев данными карты, пытался похитить с нее 60 рублей.

Уважаемые жители, в очередной раз напоминаем: будьте бдительны, ни под каким предлогом никому, в том числе и работникам банка, не сообщайте реквизиты своей банковской карты.

Подлечиться, а заодно и поживиться

Видимо, таким девизом руководствовался неизвестный воришка, который утром 10 ноября из кармана куртки, оставленной на вешалке в карантинном отделении райбольницы, похитил 70 рублей. Хозяин куртки, 49-летний житель Буда-Кошелева, тут же обратился в милицию.

В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Выпил – и сразу потянуло на подвиги

8 ноября житель горпоселка Уваровичи подшофе «совершал прогулку» на самодельном тракторе, а уже утром 9 ноября 41-летний будакошелевец на мотоблоке разъезжал по улицам райцентра в нетрезвом виде. Оба водителя будут лишены прав и оштрафованы. Штраф предусмотрен немаленький – от 50 до 100 базовых величин.

А вот двое молодых людей из Буда-Кошелева хоть и передвигались «на своих двоих», но приключений себе нашли не меньше. 11 ноября, изрядно выпив, они не смогли дойти до дома и остановились перевести дух у забора одного из домовладений по ул. Мичурина. В итоге пролет ограждения не выдержал, что, естественно, возмутило хозяев дома. Те вызвали милицию. Забор поправили. Но за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения молодые люди оштрафованы.

Хороший улов

В ночь 9 ноября из КТП-403 в Заболотье неизвестные похитили 80 л трансформаторного масла. По данному факту проводится проверка.

Ему и опоры по плечу

10 ноября сразу после полуночи 26-летний житель д. Броды, не имея водительского удостоверения, на автомобиле БМВ совершил наезд на опору ЛЭП, повредив ее. Автомобиль получил механические повреждения. За езду без прав горе-водитель и раньше неоднократно привлекался к ответственности.

Роковой наезд

12 ноября в 19.17 19-летний житель д. Боровое Лядо, управляя автомобилем «Хундай Лантра», двигался со стороны Чечерска. При въезде в город совершил наезд на сидящего на проезжей части пешехода. Им оказался 35-летний неработающий односельчанин. В результате ДТП последний погиб. К слову, он не был обозначен световозвращающими элементами. Водитель имеет права соответствующей категории, предварительно был трезв.

По данному факту проводится проверка. По какой причине погибший оказался на дороге, предстоит установить в ходе расследования ДТП.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА