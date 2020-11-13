Как только протест утихает, оппозиционные телеграм-каналы и интернет-порталы будоражат Сеть якобы новыми «жертвами режима». Вспоминают и предыдущих, опрашивая их родственников, которые, очевидно, многое говорят на эмоциях. Что понятно, ведь горечь утраты все еще сильна.

Один из интернет-порталов недавно опросил семью гомельчанина Александра Вихора, который был задержан 9 августа и вскоре скончался. Родственники уверены, что его «избили и несвоевременно оказали помощь, когда ему стало плохо».

Следственным управлением УСК по Гомельской области проводится проверка по факту смерти молодого человека. Подробнее о ее ходе «Гомельскай праўдзе» рассказала официальный представитель УСК Мария Кривоногова.

– Что произошло после того, как Александра Вихора задержали?

– На данный момент установлено, что вечером 9 августа молодого человека в связи с участием в несанкционированном массовом мероприятии задержали сотрудники милиции на улице Советской в Гомеле и доставили для разбирательства в Железнодорожный РОВД. В последующем перевели в ИВС для ожидания судебного разбирательства. Постановлением суда Железнодорожного района Гомеля 11 августа Александр Вихор привлечен к административному взысканию в виде ареста на 10 суток. Свою вину мужчина признал.

После судебного заседания для исполнения административного взыскания Александра Вихора доставили в СИЗО № 3 УДИН МВД Беларуси, где его осмотрел фельдшер. У молодого человека обнаружили признаки нарушений со стороны психической деятельности, подозрение на острый психоз и делирий (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания). Направили для обследования и оказания медпомощи в Гомельскую областную психиатрическую больницу.

Александра Вихора конвоировали к медучреждению, однако по прибытии он отказался выходить из автомобиля, стал упираться и делать резкие движения руками. Чтобы он не причинил физического вреда себе и окружающим, сопровождавшие его сотрудники милиции надели на него наручники. Сделать это удалось с трудом, так как молодой человек физически препятствовал действиям правоохранителей, пытался снять наручники. Удерживая мужчину за руки, сотрудники милиции препроводили его в приемное отделение.

Когда Александра Вихора конвоировали к медучреждению, он отказался выходить из автомобиля, стал упираться и делать резкие движения руками. Чтобы он никому не причинил физического вреда, сотрудники милиции надели на него наручники

После осмотра психиатром у Александра Вихора ухудшилось самочувствие, сотрудники милиции вызвали ему скорую помощь. Прибывшие медики доставили мужчину в ближайшее реанимационное отделение – в областную туберкулезную больницу, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, он скончался.

– Правда, что у молодого человека были проблемы с серд­цем?

– Еще в 2017 году по направлению военного комиссариата Гомеля он находился на обследовании в отделении кардиологии одной из городских больниц. У него были диаг­ностированы артериальная гипертензия II степени (отя­гощенная наследственность, гипер­холестеринемия), ложная хорда левого желудочка, желудочковая и суправентрикулярная экстрасистолия, блокада ветвей пучка Гиса и иные заболевания. В ходе обследований артериальное давление у Александра Вихора достигало 205/100 мм рт. ст. при норме 120/80. В итоге его признали негодным к военной службе и зачислили в запас. Александру Вихору назначили лечение медпрепаратами, которые он не принимал, так как, со слов родственников, состояние здоровья его не беспокоило. По результатам медицинского переосвидетельствования, проведенного в июне этого года, негодность Александра Вихора к военной службе подтверждена. За эти годы состояние его здоровья ухудшилось: среди прочего у него диагностированы врожденные аномалии развития органов и систем, гипертензия уже I степени.

– Что стало причиной смерти Александра Вихора?

– Получено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной комиссией наиболее опытных экспертов управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области с привлечением опытных врачей региона – психиатра, нарколога, кардиолога. Согласно заключению, смерть Александра Вихора наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся из-за имевшегося у него заболевания, приведшего к нарушению ритма сердца с переходом в фибрилляцию желудочков и последующей остановке сердечной деятельности.

Были обнаружены изменения миокарда, которые могли формироваться годами под воздействием множества факторов. На теле умершего были следы от медицинских манипуляций, в том числе переломы нескольких ребер и грудины, которые образовались в результате сдавления грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца во время реанимационных мероприятий. Кроме того, эксперты допускают, что с 11 по 12 августа у Александра Вихора наблюдалось неуточненное психическое расстройство.

Смерть мужчины наступила из-за острой недостаточности кровообращения, которая развилась из-за имевшегося у него заболевания. Оно привело к нарушению ритма сердца с переходом в фибрилляцию желудочков и остановке сердца

При проведении судебно-химической экспертизы в био­логическом материале мужчины не обнаружены этиловый спирт, наркотические средства и психотропные вещества.

– Проверка еще не окончена?

– В связи с возникновением новых вопросов, в том числе изложенных в ходатайстве матери Александра Вихора, следственным управлением УСК по Гомельской области назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза, проведение которой поручено наиболее опытным столичным экспертам ГКСЭ Беларуси.

Что касается сроков проверки, то для следствия в приоритете качество ее проведения, установление и подтверждение всех обстоятельств, необходимых для принятия законного и обоснованного решения. Доследственная проверка по факту смерти Александра Вихора проводится в сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством.

Источник: gp.by